Bolsonaro diz que redes sociais e liberdade de expressão não devem ter limites

247 - Jair Bolsonaro defendeu a liberdade irrestrita nas mídias sociais, exceto em casos pontuais definidos pela lei. Segundo ele, limitações na comunicação "põem em xeque a nossa liberdade".

“Mídias sociais não têm que ter limite, a não ser questão de pedofilia, dentre outras coisas definidas em lei. E as limitações nas mídias sociais, no meu entender, desgastam a nossa democracia e põem em xeque a nossa liberdade”, disse Bolsonaro em um podcast, ao comentar a rejeição do pedido de urgência do PL das fake news.

Em entrevista à Rádio Liberal, também nesta segunda-feira, 11, Bolsonaro defendeu que “liberdade de expressão não tem preço e não tem limite”. Afirmou ainda que a regulamentação de fake news e a “mentira” não são os principais problemas do Brasil.

O relator do PL das fake news, deputado Orlando Silva (PCdoB - SP), diz que a Internet deve se tornar um ambiente mais "saudável". A proposta enfrenta resistência das big techs por conta do termo que prevê o pagamento a empresas de conteúdo jornalístico. O projeto prevê ainda regras para o uso de redes sociais por autoridades públicas e determina penalidades para quem disseminar informações falsas.

