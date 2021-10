Bolsonaro diz que se Haddad fosse presidente, "teria lockdown nacional e todos seriam obrigados a se vacinar"

Apoie o 247

Revista Fórum - Responsável por uma crise sanitária e econômica, o presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido) voltou a evocar o nome de Fernando Haddad (PT) para justificar suas más decisões durante a pandemia da Covid-19.

“Imaginem se estivesse o Haddad no meu lugar. Teria lockdown nacional e todos seriam obrigados a ser vacinados por canetada do Haddad”, disse durante transmissão ao vivo nas redes sociais nesta quinta-feira (21).

Bolsonaro é contra a obrigatoriedade da vacinação e do lockdown, apesar de diversas pesquisas indicarem que as medidas evitaram a morte de milhares de pessoas pelo coronavírus. Mesmo com seus esforços contra a imunização, a campanha segue avançando no Brasil, e mais de 50% da população já tomou as duas doses ou dose única.

