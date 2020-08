Bolsonaro diz que se inspira em Israel para governar: "eles não têm nada lá e olha o que eles são"

Durante inauguração de poço artesiano no Rio Grande do Norte, Jair Bolsonaro ainda afirmou que ficou os 27 anos como deputado "estudando" edit

Revista Fórum - O presidente Jair Bolsonaro se enrolou nas palavras durante discurso feito em cerimônia de inauguração de poço artesiano no Rio Grande do Norte ao lado de parlamentares do centrão, nesta sexta-feira (21).

“Vamos mudar o Brasil com verdades! E onde eu fui me inspirar? Eu fui em Israel. Lá eu vi o que eles não têm e o que eles são. Eles não têm nada lá e olha o que eles são. Depois olha pro Brasil, olha tudo que nós temos e olha o que nós não somos”, disse o presidente, em discurso confuso.

Leia mais na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.