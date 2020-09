Bolsonaro diz que só aceitará dinheiro para Amazônia de países com “mesmos ideais”

Jair Bolsonaro afirmou que só receberá recursos internacionais para a Amazônias se os países de origem estiverem ‘alinhados’ com os ‘mesmos ideais’ que o Brasil. Ele disse: “se um dia nós precisarmos de recursos de outros países, podemos aceitá-los, mas serão de países que tenham exatamente os mesmos ideais nossos” edit

247 - Acusando ingerência na Amazônia após o vice-presidente Hamilton Mourão ter feito um apelo aos Brics para investirem na região, Bolsonaro afirmou que só receberá recursos se os países de origem forem alinhados ideologicamente ao Brasil.

A reportagem do jornal O Globo destaca que “um dia depois de o vice-presidente Hamilton Mourão fazer um apelo aos demais países integrantes do Brics (grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) para que façam investimentos na Amazônia, o presidente Jair Bolsonaro declarou nesta terça-feira que só aceitará recursos para a região de países que tenham "exatamente os mesmos ideais de democracia e liberdade", sem citar nenhum deles.”

A matéria ainda acrescenta que “segundo o presidente, apenas dessa forma a floresta será "de fato" integrada ao Brasil. E defendeu investimentos na região "com recursos próprios". Alinhado ao presidente americano Donald Trump, Bolsonaro e aliados costumam ter uma posição crítica em relação à China, mas ele não citou o país asiático nesta terça-feira.”

Bolsonaro afirmou: “é dessa forma, prezada Damares, que nós vamos integrando realmente a Amazônia, com recursos próprios. E, se um dia nós precisarmos de recursos de outros países, podermos aceitá-los, mas serão de países que tenham exatamente os mesmos ideais nossos, de democracia e liberdade. Somente dessa forma é que nós poderemos dizer que a nossa Amazônia, de fato, será integrada ao nosso país.”

