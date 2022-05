Bolsonaro diz que vai discutir com Biden continuação de política que tratou com Trump

Jair Bolsonaro ainda confirmou que que aceitou o convite do governo norte-americano para a Cúpula das Américas depois de ter garantia da reunião bilateral com o presidente dos EUA edit

247 - Jair Bolsonaro disse, nesta sexta-feira, 27, durante a Convenção Nacional das Assembleias de Deus do Ministério Madureira, em Goiânia, que aceitou o convite do governo norte-americano depois de ter a garantia de que a reunião bilateral com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, terá ao menos 30 minutos de duração.

"Não iria jamais para lá para ser moldura de uma fotografia. Tem uma audiência bilateral de pelo menos 30 minutos com ele? Tive três horas com Putin. A resposta foi sim”, discutiu.

Bolsonaro ainda declarou que vai conversar com Biden para explicar a posição do Brasil e continuar o que ele havia tratado com o ex-presidente norte-americano Donald Trump. “Iremos falar a posição do Brasil, falar o que havia tratado com o presidente Donald Trump para continuarmos essa política"

Bolsonaro decidiu participar da Cúpula das Américas esvaziada de Biden – da qual muitos países latino-americanos não devem participar em protesto ao boicote norte-americano contra Cuba, Nicarágua e Venezuela – após o governo dos EUA enviar um emissário para conversar com ele, o emissário Christopher Dodd.

O assessor dos EUA foi para Brasília e garantiu para o governo brasiliero a primeira reunião bilateral com Biden desde a posse do Democrata. Bolsonaro disse que o encontro é "para o bem dos dois povos" e lembrou que ele é presidente que mais respeita e admira os americanos. "Não podemos continuar dessa forma", disse ele, em referência às desavenças com o presidente dos EUA. "Assim como sou bem tratado pelo presidente e pelo premiê de Israel, um país exemplo para nós", destacou.

