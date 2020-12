Bolsonaro diz que vai pautar o excludente de ilicitude na “nova Câmara”

247 - Um dia depois do ministro Edson Fachin suspender a resolução que zerava a alíquota de importação de armas, Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira (15), que vai pautar o excludente de ilicitude na “nova presidência Câmara”.

A declaração foi dada durante cerimônia em São Paulo, no dia de aniversário de 189 anos da Polícia Militar do estado. Ele acredita que seu candidato a presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira (PP-AL), assuma o comando da Casa e toque a agenda conservadora.

“Aos hipócritas, não é permissão para matar. É o direito de não morrer, dar a vida se preciso for. Entre a vida de um policial e de mil vagabundos ou de 111 vagabundos, que é um número bastante emblemático, eu fico com aquele policial militar”, disse ele em referência ao massacre do Carandiru, em 1992. Na época, 74 policiais foram processados por participar da ação.

“Policial tem que cumprir sua missão e ir para casa descansar e não aguardar notícia do oficial de Justiça”, disse.

O conhecimento liberta. Saiba mais