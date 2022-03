Bolsonaro diz que vai sempre 'na contramão' do que fala Paulo Guedes

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro diz que vai na contramão do que o seu ministro da Economia, Paulo Guedes, o aconselha.

“Quando alguém chega com uma sugestão da política, eu vou ouvir primeiro Paulo Guedes. Aí eu vou na contramão do que ele fala para mim. Então, nos complementamos”, disse em cerimônia no Palácio do Planalto.

Rindo, Bolsonaro tentou amenizar. “Não sei 10% do que ele sabe de economia, ele não sabe 10% do que eu sei de política”. Segundo ele, “Guedes tem sido vigilante" e "tudo o que faz, faz com responsabilidade".

