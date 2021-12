Bolsonaro dorme em horário de expediente no Planalto

Jair Bolsonaro passa as noites em claro ao celular nas redes sociais e cochila no Palácio do Planalto edit

247 - Jair Bolsonaro, que costuma dedicar seu tempo a motociatas e outros eventos sem qualquer relação com o desenvolvimento do país, agora começou a dormir em horário de experiente no Palácio do Planalto.

A informação foi revelada pela coluna Radar, da Veja. "Viciado em redes sociais, Jair Bolsonaro passa as noites em claro ao celular no Palácio da Alvorada. Aí, durante o expediente, compensa as horas não dormidas com uma soneca pós-almoço num quarto improvisado no gabinete do Planalto. Trabalhar que é bom", escreve o jrnalista Robson Bonin.

