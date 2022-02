Bolsonaro é alvo de ação no STF por chamar nordestinos de pau de arara

Ação foi protocolada um dia antes de Bolsonaro realizar tour pelo Nordeste. Presidente visitará Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte edit

Metrópoles - O advogado pernambucano João Arnaldo Novaes, pré-candidato ao governo do estado pelo PSol, entrou, nesta segunda-feira (7/2), com notícia-crime no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) por causa de declarações sobre os nordestinos durante a live semanal, na última quinta-feira (3/2).

A ação pede que o conteúdo cujo presidente chama nordestinos de “pau de arara” seja removido.

Na mesma ação, o autor destaca a reincidência de Bolsonaro, ao recordar ofensas feitas contra governadores nordestinos, chamados de “paraíbas”, durante vazamento de áudio de uma transmissão ao vivo em julho de 2019.

