Bolsonaro é atendido no Hospital das Forças Armadas após sentir fortes dores abdominais

247 - Jair Bolsonaro (PL) deu entrada no Hospital das Forças Armadas na noite de quinta-feira (17), em Brasília, após sentir fortes dores na região abdominal. De acordo com o Broadcast Político, do jornal O Estado de S. Paulo, a informação foi confirmada por fontes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e a possibilidade de uma cirurgia não está descartada. Bolsonaro já buscou atendimento médico em outras ocasiões para supostamente tratar do mesmo problema, que teria sido causado pelo evento de Juiz de Fora (MG) durante a campanha eleitoral em 2018. Ele já passou por quatro cirurgias desde então.

“O diagnóstico atual é de uma nova hérnia na cicatriz da cirurgia, que já foi operada uma vez, em 2019. De acordo com informações até o momento, o presidente não pretende se submeter a um novo procedimento cirúrgico agora, mas o quadro ainda está em avaliação”, diz a reportagem.

Bolsonaro vem se mantendo em reclusão desde que perdeu as eleições deste ano para o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo fontes próximas ao Planalto, ele teria desenvolvido uma infecção na perna, chamada erisipela, o que teria motivado o seu isolamento. Ele já teria se recuperado da infecção.

