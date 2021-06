Bolsonaro é comparado ao general da ditadura Newton Cruz, que mandou repórter "calar a boca" (vídeo)

Em 1983, ao ser questionado por Honório Dantas sobre a falta de democracia no país, Newton Cruz respondeu que “democracia é cumprir a lei”, gritou para o repórter calar a boca edit

247 - O surto de Jair Bolsonaro, que atacou nesta segunda-feira (21) uma jornalista de uma afiliada da TV Globo, além de insultar a própria emissora e a CNN Brasil pela cobertura dos atos do último sábado (19) pedindo o Fora Bolsonaro, foi comparado nas redes sociais com o ataque do general Newton Cruz contra o jornalista Honório Dantas em 1983.

Hoje, ao ser questionado por uma repórter sobre a dispensa do uso de máscara, Bolsonaro se irritou e passou a fazer uma série de ofensas à imprensa e mandou a jornalista 'calar a boca'.

Em 1983, ao ser questionado por Honório Dantas sobre a falta de democracia no país, Cruz respondeu que “democracia é cumprir a lei”, gritou para o repórter calar a boca e bateu no gravador do radialista.

"O comportamento de Bolsonaro com a imprensa é exatamente o mesmo de seus ídolos que sufocavam todos aqueles que denunciavam a ditadura assassina, sanguinária e corrupta, que durante mais de 20 anos calou seus opositores nos porões e nas salas de tortura", escreveu o deputado Paulo Pimenta (PT-RS).

O GOLPE ESTÁ AÍ!



