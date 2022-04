"Bolsonaro é criação do Ustra", diz Eleonora Menicucci

Ex-ministra da Secretaria Especial das Mulheres do governo da ex-presidenta Dilma Rousseff também disse ser preciso "tirar o salto alto" de uma vitória certa do ex-presidente Lula edit

Marcelo Hailer, Revista Fórum - Em entrevista ao Fórum Onze e Meia desta sexta-feira (1), data em que o golpe militar completa 58 anos, a ex-ministra da Secretaria Especial das Mulheres do governo da ex-presidenta Dilma Rousseff (2010-16), Eleonora Menicucci, analisou o quadro eleitoral e disse que é preciso tirar o salto alto de uma vitória certa do ex-presidente Lula. Militante da lutar armada contra o regime militar no Brasil, Menicucci diz que o presidente Bolsonaro, é "uma criação do Ustra", em referência ao militar Carlos Brilhante Ustra, que foi chefe do DOI-CODI e notório torturador.

"O salto alto tem que ser retirado e andar de descalço, não é de sandália, é descalço. Eu não acredito que a eleição está ganha. Nós fizemos um encontro com o Marcos Coimbra onde, a partir da análise de várias pesquisas, ele levantou três questões. Primeiro: nunca existiu na história da República brasileira um candidato tão favorito por tanto tempo. Ele [Lula] é desde 2010.

