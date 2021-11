Bolsonaro e Guedes se encontram com dono de offshore citado no Pandora Papers

O emir de Dubai, o sheik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, foi apontado como o dono de três empresas do gênero, Tandem Investco Limited e Tandem DirectorCo Limited, nas Ilhas Virgens Britânicas, e Allied International Investments Limited, nas Bahamas edit

247 - Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, se encontraram no sábado, 13, com o emir de Dubai, o sheik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, citado no escândalo Pandora Papers. Assim como Guedes, Al Maktoum é dono de uma offshore, isto é, tem conta bancária em paraíso fiscal, um dos métodos mais comuns para lavagem de dinheiro.

A comitiva de Bolsonaro está em viagem pelo Emirado Árabes Unidos e hospedada em hotel luxuoso de Dubai.

O emir de Dubai foi apontado como o dono de três empresas do gênero, Tandem Investco Limited e Tandem DirectorCo Limited, nas Ilhas Virgens Britânicas, e Allied International Investments Limited, nas Bahamas.

Já o ministro brasileiro, que também apareceu no vazamento do Pandora Papers, é proprietário de uma companhia nas Ilhas Virgens Britânicas, a Dreadnoughts International Group.

