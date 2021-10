Bolsonaro e Iván Duque, expoentes da extrema-direita da América Latina, se reúnem em Brasília

Chefes de Estado do Brasil e Colômbia se reuniram no Palácio do Planalto e discutiram pauta diversificada de cooperação bilateral edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira (19), após reunião com o presidente da Colômbia, Iván Duque, que os dois países chegarão "unidos" à conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o clima, a COP 26, para tratar da Amazônia. Este foi um dos temas de destaque da reunião entre os dois chefes de Estado latino-americanos.

Bolsonaro e Duque se reuniram no Palácio do Planalto. Os dois tiveram uma reunião privada e, depois, um encontro com ministros e outros assessores. Após, os dois líderes fizeram um pronunciamento. Bolsonaro mencionou a floresta, que está no território dos dois países, ao final da sua fala, informa o G1.

"Com toda a certeza chegaremos unidos em Glasgow para tratarmos de um assunto muito importante e caro para todos nós: a nossa querida, rica e desejada Amazônia", disse Bolsonaro em declaração à imprensa ao lado do presidente colombiano.

PUBLICIDADE

A COP 26 se inicia no próximo dia 31 de outubro, na Escócia. O encontro debaterá medidas que deverão ser adotadas por países e empresas para tentar frear o processo de mudanças climáticas. Assim, a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável da Amazônia.

O governo brasileiro deverá apresentar na conferência sua estratégia para cumprir metas estabelecidas, entre as quais, zerar o desmatamento ilegal até 2030.

PUBLICIDADE

O governo de Jair Bolsonaro enfrenta críticas pela política ambiental. Durante o atual governo, o desmatamento na Amazônia registrou altas históricas.

Duque também abordou a preservação da Amazônia em seu discurso. Para o presidente colombiano, é preciso respeitar a soberania na região e ter uma luta "eficaz" contra crimes ambientais.

PUBLICIDADE

Durante a visita de Duque, Brasil e Colômbia assinaram sete atos bilaterais, entre os quais um acordo de serviços aéreos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: