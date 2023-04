"Bolsonaro é ladrão e Piquet é receptador", diz Leonardo Boff

Apoie o 247

247 – O escritor e teólogo Leonardo Boff bateu duro em Jair Bolsonaro e no ex-piloto Nelson Piquet, que guarda em sua fazenda 175 caixas com presentes e propinas recebidas pelo ex-presidente. Segundo Boff, Bolsonaro é ladrão e Piquet receptador. Confira:

O Inominável,reduzido a um simples civil, é tão ladrão que roubou até a cama presidencial e outros imóveis que pertencem ao palácio, vale dizer, nos pertencem. Piquet é receptador e deve ser julgado por isso. April 15, 2023

As 175 caixas com objetos recebidas por Jair Bolsonaro (PL) ao longo do seu mandato ocupam uma área de 195 metros cúbicos do galpão emprestado pelo ex-piloto bolsonarista de Fórmula 1 Nelson Piquet, diz a jornalista Bela Megale, em sua coluna no jornal O Globo.

O galpão, localizado em uma fazenda nos arredores de Brasília, foi utilizado para guardar dois estojos de joias dadas pela monarquia saudita que Bolsonaro tentou se apropriar, mas deveriam ser incorporadas ao Estado Brasileiro Os itens valiosos foram entregues à Caixa Econômica Federal após uma determinação do Tribunal de Contas da União (TCU).

“No local há presentes dados por pessoas físicas, jurídicas e autoridades dos mais variados países, entre eles Uruguai, Polônia, Paraguai, Coréia do Sul, Equador, Suíça, Colômbia, Taiwan, Israel, Alemanha, Itália, Argentina , China, entre outros”., ressalta a reportagem.

A propriedade do ex-piloto bolsonarista fica localizada no Lago Sul, em Brasília. Entre os presentes recebidos por Bolsonaro estão joias e armas. Somente itens de alto valor foram encaminhados à propriedade de Piquet e tratados como bens pessoais.

