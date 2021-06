“Bolsonaro é louco, idiota ou as duas coisas”, diz Cynara Menezes

À TV 247, a jornalista comentou o episódio em que Jair Bolsonaro, em nova atitude negacionista, retirou a máscara de uma criança durante evento no Rio Grande do Norte. Para ela, “essa é mais uma vergonha que o Bolsonaro está fazendo a gente passar no mundo”. Assista edit

247 - A jornalista Cynara Menezes, em entrevista à TV 247, comentou o episódio em que Jair Bolsonaro, em uma afronta às normas sanitárias impostas pela pandemia da Covid-19, retirou a máscara de uma criança.

Em visita ao Rio Grande do Norte nesta quinta-feira (24), após ter pedido que uma menina de dez anos retirasse a máscara para recitar um poema, Bolsonaro, não satisfeito, retirou por conta própria a máscara de um menino no momento em que o segurava no colo.

Para a jornalista Tereza Cruvinel, Bolsonaro vem agindo como alguém “que sabe que o governo dele está chegando ao fim de alguma forma, seja com impeachment, seja com eleição”. “Ele é regido por esse ímpeto de morte, talvez tenha até um ímpeto meio suicida”.

Cynara destacou que as atitudes negacionistas de Bolsonaro fazem o Brasil passar vergonha no mundo. “Ele é aquele típico valentão bravateiro. Ele é esse tipo de gente. Ele vai fazer isso até o final”, avaliou. “Eu fico pensando nas manchetes do mundo inteiro... ‘Enquanto Brasil continua a ter mortes pela Covid, presidente brasileiro pega bebê no colo e tira máscara em aglomeração’, essa é a manchete em todos os idiomas. Essa é mais uma vergonha que o Bolsonaro está fazendo a gente passar no mundo. Quem olha de fora, sem querer patologizar, diz que o presidente do Brasil ou é louco, idiota ou as duas coisas juntas. É nojento. Ele já tossiu, já espirrou, já limpou o nariz e apertou a mão de pessoas”, completou a jornalista.

