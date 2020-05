Bolsonaro é 'maior ameaça à luta à covid-19 no país', afirma revista científica Lancet

247 - Editorial da revista científica The Lancet diz que Jair Bolsonaro é "a maior ameaça à resposta do Brasil à covid-19". A revista aponta que, com mais de 125 mil casos de coronavírus e 8,5 mil morte, o País é o mais afetado pela pandemia na América Latina, mas ressalta ainda que esses números "provavelmente substancialmente subestimados".

O artigo ainda aponta recente estudo do Imperial College, de Londres - que informou que o Brasil é o país com o mais alto índice de transmissão de covid-19 no mundo e que a epidemia se alastra pelo interior, sem leitos de UTI e com poucos respiradores - e o episódio da semana passada quando Bolsonaro foi questionado por jornalistas sobre a situação caótica do vírus no País e respondeu: "e daí? Lamento quer que eu faça o quê?".

"O Brasil, como um país, deve se unir e dar uma clara resposta ao ´e daí?' dito por seu presidente. Ele precisa drasticamente mudar de rumo ou deve ser o próximo a sair", reforça.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.