Bolsonaro e Moraes combinaram encontro durante conversa por telefone

247 - Na conversa por telefone intermediada por Michel Temer, Jair Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), combinaram um encontro entre os dois.

Conversa foi precedida da divulgação nesta quinta-feira (9) de um texto intitulado "Declaração à Nação" no qual Bolsonaro recua do tom golpista e afirma que nunca teve "intenção de agredir quaisquer dos poderes" e que os ataques ao STF e ao ministro Moraes de 7 de setembro "decorreram do calor do momento".

Segundo o jornalista Lauro Jardim, do Globo, a combinação é que a reunião tenha mais participantes, até para que nada desande. "Assim, estarão no encontro também Michel Temer, Ciro Nogueira e Fabio Faria — um trio de amortecedores", afirmou.

