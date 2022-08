Bolsonaro é o candidato mais rejeitado, segundo pesquisa Ipec

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro é o candidato com a maior rejeição entre os postulantes à Presidência da República, segundo pesquisa Ipec divulgada nesta segunda-feira (15). De acordo com o instituto, 46% dos eleitores disseram que não votariam de jeito nenhum no atual ocupante do Palácio do Planalto.

A pesquisa Ipec ouviu 2.000 eleitores em todo o país entre os dias 12 e 14 de agosto em 130 cidades. A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e um nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o código BR-03980/2022.

