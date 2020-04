Bolsonaro e pastores convocam jejum contra o coronavírus e garantem que "o inferno irá explodir"

Jair Bolsonaro divulgou um vídeo na tarde deste sábado (4) em seu perfil no Facebook no qual ele e diversos pastores neopentecostais, entre eles Silas Malafaia e Edir Macedo, concocam um jejum contra o coronavírus e que termina com a garanta de que "o inferno irá explodir" por causa do jejum. edit

247 - Na mais fundamentalista de todas as manifestações públicas até hoje, Jair Bolsonaro divulgou um vídeo na tarde deste sábado (4) em seu perfil no Facebook no qual ele e diversos pastores neopentecostais, entre eles Silas Malafaia e Edir Macedo, concocam um jejum contra o coronavírus e que termina com a garanta de que "o inferno irá explodir" por causa do jejum.

Na última quinta-feira (2), Bolsonaro já havia convocado as pessoas a jejuar para o que o Brasil “fique livre desse mal”, em referência à pandemia.

Na gravação publicada neste sábado, a voz de um narrador anuncia que “os maiores líderes evangélicos deste país atenderam à proclamação santa feita pelo chefe supremo da nação”.

Bolsonaro é o primeiro a falar no vídeo. De acordo com o narrador da peça, Bolsonaro convocou o “exército de cristo para a maior campanha de jejum e oração já vista no país”.

Assista:

