“Bolsonaro é tutelado pelos militares”, afirma Mauro Iasi

Em entrevista à TV 247, o sociólogo e professor Mauro Iasi faz uma análise do cenário político atual em meio à crise do coronavírus. “Quem governa hoje é uma junta militar comandada pelo general Braga Netto”, diz ele. Assista edit

Por Carlos Hortmann, para o 247 - Importante intelectual e militante político, Mauro Iasi, que já foi candidato à Presidência da República pelo PCB, concedeu entrevista ao Conexão Lisboa, na TV 247, pela qual fez uma análise do cenário político atual e a disputa de poderes no âmbito do governo Jair Bolsonaro.



Professor na Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) desde 2009, Iasi tem se empenhado em pesquisas no âmbito de consciência de classe, educação popular e formação social brasileira, entre outros temas relacionados à sociologia política.

Ao tratar sobre os acontecimentos mais relevantes do momento, a crise pandêmica, política e econômica (estrutural do capitalismo), o professor procurou fornecer elementos históricos e teóricos para uma leitura rigorosa da realidade - sem ilusões. Também sinalizou possíveis caminhos para que a classe trabalhadora possa vir a ser o sujeito histórico (protagonista) no pós-pandemia.

O ex-presidenciável pelo PCB ressaltou alguns pontos muito relevantes, como “o coronavírus trouxe muitas verdades que os marxistas dizem há muito tempo”, “toda a riqueza é produzida pela classe trabalhadora” e “o capitalismo não existe sem o Estado”.

Sobre a equipe de Bolsonaro, foi enfático: “o Bolsonaro é tutelado pelos militares”. E completa: “quem governa é uma junta militar comandada pelo general Braga Netto”.

