"Bolsonaro é um insulto ao Brasil", diz Haddad à TV 247, na Avenida Paulista

247 - Diretamente da Avenida Paulista, na manifestação pelo Fora Bolsonaro, o ex-prefeito Fernando Haddad disse em entrevista ao jornalista Florestan Fernandes Júnior e à TV 247, que os brasileiros não sairão das ruas.

"Bolsonaro é um insulto a esse país. As pessoas estão se sentindo insultadas por esse governo. E todo mundo que é insultado, sem nenhuma razão para isso porque é um povo trabalhador, é um povo que gosta do desenvolvimento, que gosta do respeito, o povo reage. E isso vai acontecer daqui para frente até quando for necessário, porque Bolsonaro é insuportável neste país", afirmou Haddad.

Segundo ele, "não podemos naturalizar duas mil mortes por dia". Sobre os protestos, ele reforçou a disposição dos manifestantes. "Todos com muita garra para lutar pelo Brasil. Lutando pela liberdade e pela democracia. As pessoas têm total consciência do que representa o Bolsonaro como ameaça às instituições e as conquistas sociais. E o povo não vai arredar pé até tirar o Bolsonaro, ou por impeachment ou no voto", frisou.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.