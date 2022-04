'Bolsonaro é uma pessoa perturbada, desequilibrada', diz Haddad

Apoie o 247

247 - O ex-prefeito e pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, disse que Jair Bolsonaro (PL) é uma "pessoa perturbada" e que a gestão do atual ocupante do Palácio do Planalto “não tem projeto". As declarações de Haddad foram feitas em uma entrevista à revista Veja que chega às bancas nesta sexta-feira (29).

"É meio impossível não ter um componente nacional na eleição em São Paulo. Temos uma pessoa perturbada na Presidência da República, totalmente desequilibrada, que chega competitiva. E o Lula é um candidato forte", disse o petista ao ser questionado sobre a influência da eleição nacional na disputa estadual.

Ainda de acordo com ele, a gestão Bolsonaro não é um "governo de projeto", mas de “agitação”. "Não existe governo Bolsonaro. Existe a agitação bolsonarista. O governo dele não tem projeto. O que existe é a agitação política, eleitoral, mas à custa da destruição do país”, afirmou.

Haddad também ressaltou que as opções da chamada terceira via estão encolhendo e “o que se observa é que a soma das intenções de voto nos candidatos da terceira via está diminuindo. Já foi de 20%. Ou seja, o eleitor está se posicionando".

Ele também criticou o ex-juiz Sergio Moro (União Brasil - SP), declarado suspeito e parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito dos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, decisão que foi confirmada esta semana pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Segundo o ex-prefeito, Moro usou a magistratura e os casos contra Lula como um trampolim para alavancar sua trajetória política. "Quis o destino que um juiz resolvesse fazer disso um trampolim para sua carreira política e colocar tudo a perder", observou Haddad.

"A arte de combater a corrupção não está apenas em atribuir responsabilidade a culpados, mas preservar inocentes", completou em seguida.

