'Bolsonaro é uma pessoa tóxica', diz Guga Chacra

247 - O jornalista Guga Chacra afirma, em sua coluna em O Globo, que o isolamento de Jair Bolsonaro no G20 mostra que ele é visto como “uma figura tóxica, com posição classificada como extremista”. “Todos o enxergam como uma pessoa repugnante, radical, anticiência, antivacina e destruidor da Amazônia. Por mais que insista em distorções e falsidades em entrevistas para a imprensa estrangeira, chegou a um patamar no qual é impossível reverter a sua péssima reputação, que ele próprio admitiu ter em conversa com Angela Merkel”, completa.

“O estrago para o Brasil já está feito. Demorará anos para o país conseguir a ser visto novamente de forma positiva em outras partes do mundo, se é que vai conseguir”, avalia o jornalista. “Somos o inverso da Coreia do Sul e da Nova Zelândia, que passaram a ser admirados internacionalmente nos últimos anos. Bolsonaro é o maior desastre da história do Brasil em política externa”, destaca.

