‘Bolsonaro efetivamente tentou um golpe no 7 de setembro e vai tentar de novo em 2022’, diz Fernando Horta

247 - O historiador Fernando Horta, em entrevista à TV 247, afirmou que Jair Bolsonaro tentou efetivamente dar um golpe de Estado no Brasil na véspera do feriado de 7 de setembro.

“No 6 de setembro Jair Bolsonaro tentou dar um golpe. Nós estivemos na berlinda para que o sistema brasileiro, as instituições brasileiras fossem efetivamente destruídas. Eu fico muito preocupado com jornalistas, analistas que não enxergam isso porque isso é a verdade batendo na cara das pessoas”, afirmou.

Segundo Horta, Bolsonaro não vê como retroceder em sua ascensão ditatorial. "Jair Bolsonaro tenta a todo momento romper com as poucas amarras que as instituições conseguiram lhe colocar. Na medida em que ele domina o procurador-geral da República [Augusto Aras], na medida em que ele tem na manga, por conta de algum acordo, o presidente da Câmara [dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), institucionalmente ele imaginou que estava seguro: ‘não tenho como voltar, não tem como me tirar daqui. Então o único caminho é avançar’. E ele fica o tempo todo tentando, tentando assumir poderes ditatoriais cada vez maiores”.

Ele ainda afirmou que é uma ilusão acreditar que o chefe do governo federal pode ser contido. Para Horta, ele fará uma nova tentativa de golpe em 2022. “Bolsonaro não vai parar. Ele tentou no 7 de setembro e agora ele tem mais um 7 de setembro para tentar. E o próximo 7 de setembro vai ser no meio do processo eleitoral, vai estar pegando fogo, os ânimos vão estar muito acirrados. Estamos brincando com fogo, as instituições brasileiras estão brincando com fogo”.

