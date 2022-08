Bolsonaro emite sinais de que pode propor barganha com TSE

Apoie o 247

247 - De acordo com integrantes do governo, Bolsonaro continuaria mobilizando apoiadores, mas daria à manifestação de 7 de Setembro caráter festivo, evitando ataques ao Judiciário.

Ministros afirmam que Jair Bolsonaro poderia aceitar um armistício com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e colocar fim a uma disputa que tem acarretado em prejuízos eleitorais.

Segundo a jornalista Mônica Bergamo, a condição para o fim temporário da tensão seria o TSE aceitar pelo menos algumas das principais sugestões do Ministério da Defesa que foram inicialmente descartadas pela Corte.

Os militares queriam, por exemplo, que o tribunal autorizasse a publicação de arquivos de dados dos boletins de urna, com os votos registrados e apurados em cada máquina.

Se o novo presidente do TSE, Alexandre de Moraes, aceitar as propostas, os militares darão o sinal verde para que Bolsonaro sele a paz com a corte, ao menos até o fim do ciclo eleitoral.

