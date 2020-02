Bolsonaro emudece sobre chuvas em São Paulo

247 - Bolsonaro segue evitando assuntos de maior complexidade para o governo. Após as chuvas asssociadas e a má gestão contra enchentes causarem destruição generalizadsa em São Paulo, o presidente se absteve sobre o tema diante de jornalistas.

A reportagem do portal Terra destaca que "o presidente Jair Bolsonaro ainda não se manifestou sobre as fortes chuvas que atingem São Paulo desde a madrugada desta segunda-feira, 10. Ao longo do dia, Bolsonaro evitou conversar com jornalistas em ao menos duas ocasiões. No final da tarde, foi indagado sobre a situação da capital paulista diversas vezes, mas não respondeu."

A matéria ainda acrescenta que "o presidente alega que não vai conversar com a imprensa porque teme que as suas falas serão "deturpadas" pelos profissionais. Ele ficou incomodado com a repercussão negativa de suas declarações sobre portadores de HIV, a quem se referiu na semana passada como 'aidéticos' e afirmou que representam "uma despesa" e um "prejuízo para todos" no Brasil."

Segundo informações da prefeitura e de vários veículos de imprensa, o temporal que atingiu São Paulo atingiu 114 milímetros. Este número segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), representa a 2.ª maior chuva para o mês de fevereiro em 37 anos.