Bolsonaro engole a seco esporro de diretor-chefe da Anvisa e diz a Barra Torres que vacinação infantil "não vai nos afastar"

Por Mariana Costa, Metrópoles - Depois de acusar a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de ter algum interesse escuso na aprovação da vacina contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos, o presidente Jair Bolsonaro (PL) amenizou o tom e disse que o tema não é motivo para “intriga” ou “afastamento” entre ele e a população brasileira. A fala foi feita em entrevista à Rádio Sarandi 1310 AM, na manhã desta segunda-feira (10/1).

“O Brasil é de todos nós, para quem tomou vacina e quem não tomou. A vacina não é um ponto de intriga e de afastamento entre eu e a população brasileira. Fizemos a nossa parte e isso tá em voga ainda. Muitas campanhas por aí nesse sentido. Temos agora o problema da vacinação de crianças de 5 a 11 anos de idade, onde já dei minha opinião, né. Eu não vou vacinar minha filha e se você quiser vacinar seu filho, é um direito teu”, disse o mandatário.

Citando um suposto estudo do Rio Grande do Sul, Bolsonaro voltou a colocar em dúvida a eficácia do imunizante e a dizer, sem provas, que os menores de idade não morreram nem morrem em razão do vírus.

