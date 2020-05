Bolsonaro escolhe amiga do seu clã para presidência do Iphan e causa revolta

Conselheiros do Iphan estão revoltados com a nomeação por Jair Bolsonaro de uma amiga do seu clã. Constituição prevê para a função uma pessoa que domine conceitos sobre 'bens de natureza material e imaterial', escreve um dos membros do Conselho do órgão edit

247 - A escolha de Larissa Peixoto para a presidência do Iphan - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional revoltou em conselheiros órgão. A indicada é próxima do clã presidencial, casada com Gerson Dutra Júnior, agente da Polícia Federal que serviu como segurança de Bolsonaro em 2018. Larissa e Gerson, conhecido como Patropa, têm relação estreita com Leo Índio, primo dos filhos do presidente Jair Bolsonaro.

O conselheiro Ulpiano Bezerra de Meneses, um dos mais importantes museólogos do Brasil e professor da Universidade de São Paulo, afirma que o esperado é que a pessoa "domine conceitos fundamentais sobre 'bens de natureza material e imaterial"', informa o Painel da Folha de S.Paulo.

A nomeação de Larissa Peixoto tem sido criticada por arquitetos e historiadores, que afirmam que ela não tem formação nem qualificação para ocupar o cargo.

