Bolsonaro escolhe comandante do Exército para assumir lugar de Braga Netto

247 - Jair Bolsonaro definiu o sucessor do ministro da Defesa, Braga Netto, que deve compor a chapa dele como vice na disputa pela reeleição. O general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira deve assumir a pasta.

Marco Antônio Freire Gomes, atualmente no Comando de Operações Terrestres do Exército, assumirá o lugar do atual comandante do Exército.

O anúncio será feito pelo governo nos próximos dias, segundo informações do jornal O Globo. O atual ministro deve deixar o cargo até o dia 2 de abril, conforme estabelece a lei eleitoral.

Além de Braga Netto, cerca de dez colegas vão deixar o cargo até o dia 31 de março.

