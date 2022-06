"Bolsonaro está formando milícias", diz Florestan

Jornalista comentou autorização concedida a PMs da reserva a possuir armas pertencentes ao estado do Rio de Janeiro edit

247 - O jornalista Florestan Fernandes Jr. foi ao Twitter comentar a notícia de que, conforme resolução publicada ontem, 1, no Diário Oficial da União, policiais militares da reserva remunerada poderão requisitar o acautelamento de arma de fogo pertencente ao estado do Rio de Janeiro. Cada PM poderá receber uma pistola, até três carregadores e, no mínimo, 50 munições.

Segundo Florestan, a mais nova ampliação do porte de arma de fogo contribui para a formação de uma milícia. "Até 2019, os militares inativos não tinham direito ao porte de arma. O uso de arma de fogo estava condicionado ao exercício das funções institucionais, não se estendia aos aposentados. Esse entendimento estava consolidado no STJ", observou o jornalista.

"Em 2019, através de um decreto, o porte de arma passou a ser mantido aos militares da reserva, desde que o agente se submeta a testes de avaliação a cada 10 anos. Esse estado de coisas em que vivemos, está sendo construído faz tempo. Se isso não for formação de milícia, o que é?", acrescentou.

