Bolsonaro estica a corda de novo: "está chegando a hora de tudo ser colocado no devido lugar"

Em novo ataque ao STF, Bolsonaro sinalizou na manhã desta quarta que pode tentar um golpe de Estado. Declarou aos seus apoiadores nos portões do Alvorada que “está chegando a hora de tudo ser colocado no devido lugar” edit

247 - Ao ser abordado nesta quarta-feira (17) por uma apoiadora que afirmou que outros Poderes não permitem que o presidente governe, Jair Bolsonaro (sem partido) disse que houve abuso na operação autorizada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) contra seus aliados e que "está chegando a hora de tudo ser colocado no devido lugar". A informação é do jornal Folha de São Paulo.

"Em 1970, eu já estava na luta armada e conheço tudo o que está acontecendo no Brasil. Você está falando respeitosamente comigo, sei disso. Mas tem gente que nasceu 40 anos depois do que eu vivi e quer dizer como devo governar o Brasil. Eu estou fazendo exatamente o que tem que ser feito", disse ele, segundo a reportagem”.

"Eu não vou ser o primeiro a chutar o pau da barraca. Eles estão abusando. Isso está [a] olhos vistos. O ocorrido no dia de ontem, no dia de hoje, quebrando sigilo de parlamentares, não tem história nenhuma visto numa democracia por mais frágil que ela seja. Então, está chegando a hora de tudo ser colocado no devido lugar", acrescentou.

