Bolsonaro exclui sociedade civil de conselho do Fundo Nacional do Meio Ambiente

Jair Bolsonaro excluiu a sociedade civil do conselho deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente. O governo Bolsonaro havia reduzido de 22 para 4 participantes no Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) edit

247 - Jair Bolsonaro excluiu a sociedade civil do conselho deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente. O decreto com a mudança foi publicado nesta quinta-feira (6) no "Diário Oficial da União". O orçamento de 2020 do FNMA é de R$ 33 milhões.

O conselho passa a ser compost pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente (Presidente), representantes do Ministério da Economia, da Casa Civil da Presidência da República, do Ministério do Meio Ambiente, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Antes, o conselho tinha a participação de representantes do Fórum Brasileiro de ONGs, da Associação Brasileira de Entidades do Meio Ambiente (Abema), da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente (Anamma), e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (FBOMS), da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Vale ressaltar que o governo Bolsonaro havia reduzido de 22 para 4 participantes no Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).