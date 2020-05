Bolsonaro exonera chefe de gabinete de Regina Duarte

Edição Extra do "Diário Oficial da União" traz a exoneração de Pedro José Vilar Godoy Horta do cargo de secretário especial adjunto da Secretaria Especial da Cultura, um dos primeiros nomeados por Regina Duarte edit

247 - Em mais um demonstração de enfraquecimento de Regina Duarte no governo Jair Bolsonaro, um dos primeiros nomeados pela secretária nacional de Cultura foi exonerado do cargo nesta sexta-feira (15).

Edição Extra do "Diário Oficial da União" traz a exoneração de Pedro José Vilar Godoy Horta do cargo de secretário especial adjunto da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Cidadania.

A exoneração foi assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Braga Netto.

De acordo com aliados próximos a secretária, ela sofre ataques sistemáticos de subordinados. Nos bastidores, a informação é que Bolsonaro pode demitir Regina Duarte a qualquer momento ou trabalha para que ela peça demissão.

Em abril, o governo reconduziu o maestro Dante Mantovani para a presidência da Funarte (Fundação Nacional de Artes) e, horas depois, anulou a nomeação. O nome de Mantovani se tornou conhecido por causa de um vídeo em que ele associou o rock ao satanismo.

