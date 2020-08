Bolsonaro faz galhofa com 100 mil mortos: “Lamentamos as mortes por Covid, assim como por outras doenças”

Jair Bolsonaro saiu do silêncio sobre a epidemia do coronavírus na noite deste sábado mas ignorou as 100 mil mortes e num post quase ofensivo às famílias das pessoas dos mortos, escreveu num tom de galhofa: “Lamentamos as mortes por Covid, assim como por outras doenças” edit

247 - Jair Bolsonaro saiu do silêncio e manifestou-se depois de 19 neste sábado (8) sobre o coronavírus. Mas ignorou os 100 mil mortos do país. Retransmitiu um posto da Secretaria de Comunicação da Presidência quase que em clima de celebração. No texto que digitou, afirmou, quase em tom de galhofa: “Lamentamos as mortes por Covid, assim como por outras doenças”.

Nada sobre as 100 mil mortes. No tweet da Secom, só celebrações de supostas vitórias contra a epidemia, como o fato de o país ser "o que menos registra óbitos por milhão de habitantes entre as grandes nações". A informação não é precisa, pois o Brasil tem quase o mesmo indicador que os EUA e tem números piores que a França, México e Canadá, por exemplo.

A frase final de Bolsonaro no post é ofensiva às famílias dos que morreram e estão doentes: “Toda a assistência possível à saúde dos brasileiros foi dada”.

