Bolsonaro fará novo teste para coronavírus e ficará em isolamento

Jair Bolsonaro também deverá ficar mais alguns dias em isolamento no Palácio da Alvorada

247 - Jair Bolsonaro fará um novo exame para coronavírus, apesar de o primeiro resultado ter sido negativo.

A informação é do jornal O Estado de S. Paulo. Bolsonaro também deverá ficar mais alguns dias em isolamento no Palácio da Alvorada.

"A medida será necessária pelo tempo que o presidente passou no avião e ao lado do secretário da Comunicação, Fabio Wanjgarten, diagnosticado com a doença na quinta-feira", disse o jornal.