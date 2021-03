Bolsonaro faz declaração obscena contra Eduardo Leite: 'acho que sei onde ele enfiou essa grana toda aí, não colocou na saúde'

247 - Jair Bolsonaro atacar os governadores ao afirmar que muitos utilizaram o dinheiro repassado pelo governo federal para enfrentamento à pandemia foi utilizado para organizar as finanças estaduais. O ataque mais duro, de cunho obsceno, foi dirigido ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB).

"Onde o governador do Rio Grande do Sul, que fala muito manso, muito educadamente, uma pessoa até simpática, mas é um péssimo administrador. Onde ele enfiou essa grana? Eu não vou responder pra ele, mas eu acho que eu sei onde ele colocou essa grana toda aí, não colocou na saúde", disse Bolsonaro no programa do apresentador Datena, exibido pela Band, de acordo com a coluna Painel.

