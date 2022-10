Bolsonaro faz discurso de perdedor e anuncia recurso para tumultuar as eleições

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro (PL) resolveu nesta quarta-feira (26) adotar um discurso de perdedor e acusou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de jogar fora das "quatro linhas" da Constituição. O ocupante do Planalto anunciou um recurso contra a decisão do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, que extinguiu a ação da campanha do candidato à reeleição sobre inserções eleitorais não veiculadas.

"Nosso jurídico deve entrar com recurso. Iremos às últimas consequências, dentro das quatro linhas para fazer valer o que nossas auditorias constataram, que foi um enorme desequilíbrio (das inserções)", afirmou em coletiva de imprensa.

"Sempre joguei dentro das quatro linhas. Aceito momentos difíceis em nome da democracia. Nunca viram uma palavra minha para cercear a mídia ou retirar direitos. quem tiver mais voto na urna", disse.

Rádios apontaram diferenças entre o que foi veiculado, e o número e os horários das inserções identificados pela auditoria Audiency, contratada pela campanha de Bolsonaro. As emissoras disseram ter gravações dos dias citados pela auditoria e que estão à disposição do Judiciário.

Um trechinho do discurso de perdedor do Bolsonaro na entrevista coletiva 👇 pic.twitter.com/dG0OM1XiLm October 26, 2022





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.