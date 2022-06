Bolsonaro faz motociata em Manaus dias após assassinato de Bruno e Dom na Amazônia

O chefe do governo federal mais uma vez mostra desprezo pelo indigenista brasileiro e pelo jornalista inglês, que se dedicavam à proteção da Amazônia e dos indígenas edit

247 - Somente três dias após a confirmação da morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, assassinados na Amazônia, Jair Bolsonaro (PL) participa de uma motociata em Manaus, capital do Amazonas, neste sábado (18).

Mais uma vez o chefe do governo federal demonstra desprezo pelas duas vítimas, que se dedicavam à proteção da Amazônia e dos indígenas.

Bolsonaro não mostrou a mesma disposição para ir até Atalaia do Norte, onde as buscas por Bruno e Dom se concentravam, para prestar solidariedade, mas não poupa esforços para praticar sua motociata com apoiadores.

