Bolsonaro faz novas ameaças sobre a Petrobras: "semana que vem teremos mais"

247 - "Se a imprensa está preocupada com a troca de ontem, semana que vem teremos mais. O que não falta para mim é coragem para decidir", disse Bolsonaro neste sábado (20).

O titular do Executivo participa de evento na EsPCEx (escola Especial de Cadetes do Exército), em Campinas (SP), acompanhando uma cerimônia para recepção de novos alunos, informa o UOL.

Ao longo da semana, com falas de Bolsonaro indicando que poderia trocar o comando da Petrobras, as ações da petroleira desabaram no país e em bolsas do exterior.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.