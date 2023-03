Bolsonaro fez operação abafa para esconder caso das joias durante as eleições

Apoie o 247

247 - O governo Jair Bolsonaro (PL) promoveu uma intensa movimentação por meio da pressão sobre auditores e da omissão de informações em uma operação com o objetivo de evitar que o escândalo da entrada ilegal no território brasileiro das joias dadas pela monarquia saudita ao casal Jair e Michelle Bolsonaro viesse à tona durante as eleições.

O objetivo, segundo o jornal O Estado de S. Paulo, era evitar desgastes ao desempenho eleitoral em meio à campanha pela reeleição do então ocupante do Palácio do Planalto.

“As joias foram apreendidas no dia 26 de outubro de 2021, um ano antes das eleições. O histórico dos atos e relatos do escândalo que o Estadão tem revelado desde o dia 3 de março mostra que houve, pela cúpula do governo, uma série de medidas para, ao mesmo tempo em que tentava liberar as joias, evitar o vazamento de qualquer informação”, ressalta a reportagem.

Nas semanas seguintes à apreensão das joias destinadas à então primeira-dama, avaliadas em R$ 16,5 milhões, o Planalto mobilizou os ministérios de Minas e Energia, Economia e Relações Exteriores, e Bolsonaro, além de militares e a cúpula da Receita Federal, visando a liberação dos objetos da forma mais discreta possível. A estratégia para liberar os itens e abafar o escândalo também envolveu um segundo pacote de joias masculinas destinado a Jair Bolsonaro que acabou entrando ilegalmente no país.

Ainda conforme a reportagem, o que mais chamava a atenção dos auditores da Receita era o “esquecimento” das joias no trâmite burocrático, para que fossem destinadas ao acervo público da Presidência da República. Como as tentativas arrefeceram, no dia 23 de fevereiro do ano passado, a Receita Federal emitiu um auto de infração e declarou a ‘pena de perdimento aos bens por abandono’. O órgão abriu ainda um prazo para que o governo recorresse, mas devido à falta de manifestação, o ‘abandono’ foi sacramentado em 25 de julho de 2022. Faltavam menos de três meses para as eleições”.

O suposto esquecimento foi visto pela Receita como uma estratégia protelatória ligada ao processo eleitoral, uma vez que “a urgência sobre o caso só seria retomada após a derrota de Bolsonaro nas urnas”. A última tentativa do governo Bolsonaro para tentar liberar as joias retidas pela alfândega foi registrada no dia 19 de dezembro, dois dias antes do fim do mandato e um dia antes que Bolsonaro viajasse para os Estados Unidos sem data prevista para retornar ao Brasil.

