"Bolsonaro foi estúpido mas conseguiu o que queria: abafou o carnaval", diz Lula sobre perdão a Daniel Silveira

247 - Cobrado nos últimos dias por um posicionamento acerca do indulto dado por Jair Bolsonaro (PL) ao deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), o ex-presidente Lula (PT) explicou nesta terça-feira (26), em entrevista à mídia independente e youtubers, o motivo de não ter comentado o caso.

O petista disse que o objetivo de Bolsonaro era se manter nas manchetes dos jornais mesmo diante do carnaval.

O ex-presidente criticou a atitude de Bolsonaro e afirmou que não quis repercutir o caso para não jogar mais holofotes sobre o chefe do governo federal. "O Bolsonaro foi estúpido com essa decisão que tomou, essa graça que fez. Acho que ele foi medíocre. Apesar de que essa é uma discussão que eu nem comentei porque tudo que ele queria aconteceu: ele abafou o carnaval. Ele fez isso na quinta-feira, e ficou quinta, sexta, sábado, domingo, segundo e terça no auge do noticiário. Tudo o que ele quer é que ele permaneça no noticiário e ele não tem nenhum interesse se é coisa boa ou ruim".

Daniel Silveira foi condenado a mais de oito anos de prisão por atentar contra a democracia e as instituições.

