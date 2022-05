Bolsonaro: Forças Armadas não terão papel de espectador nas eleições

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) afirmou que as Forças Armadas, uma de suas principais bases políticas, não terão papel de espectador nas eleições deste ano e pediu que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) torne públicos os questionamentos feitos pelos militares ao processo eleitoral.

“As Forças Armadas não vão fazer papel de chancelar apenas o processo eleitoral, participar como espectadoras do mesmo. Não vão fazer isso. As Forças Armadas não estão se metendo no processo eleitoral, elas foram convidadas e são bastante zelosas”, declarou.

“TSE carimbou de confidencial as sugestões que foram nove propostas pelas Forças Armadas para que se reduzisse ao máximo a possibilidade de fraude”, afirmou Bolsonaro em transmissão ao vivo nas redes sociais. “Por que esconder essas sugestões das Forças Armadas da população? População quer eleições transparentes, onde o voto seja contado efetivamente. Se as urnas são inexpugnáveis, por que essa preocupação?”, acrescentou.

