“Bolsonaro gosta do cheiro da morte e do dinheiro das rachadinhas”, rebate Doria após ataque de Bolsonaro

O governador de São Paulo João Doria, usou as redes sociais para reagir aos ataques puxados por Jair Bolsonaro durante aglomeração em praia do litoral do estado

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), reagiu aos ataques puxados por Jair Bolsonaro durante aglomeração em praia do litoral do estado.

Para Doria, o chefe do governo federal é responsável pela morte dos mais de 194 mil brasileiros pela Covid-19 por sua “inoperância e o negacionismo”.

“Bolsonaro gosta mesmo é do cheiro da morte, do cheiro da pólvora e do cheiro do dinheiro das rachadinhas. Presidente: trabalhe mais e fale menos”, reagiu.

"No momento em que o Brasil precisa de paz e atitudes para combater a pandemia e salvar vidas, o presidente Jair Bolsonaro nos ataca mais uma vez, covardemente. A inoperância e o negacionismo do Governo desse presidente, estimularam a morte de 194 mil brasileiros para a Covid-19", acrescentou.





