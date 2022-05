Bolsonaro grava primeira peça partidária em igreja com mulheres e jovens

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro gravou na quinta-feira (26), em uma igreja de Brasília (DF), as primeiras inserções da propaganda partidária a que o seu partido, o PL, terá direito no período pré-eleitoral. De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, a gravação ocorreu na Capela São Pedro Nolasco, na Vila Telebrasília, comunidade próxima à área nobre da capital federal.

Bolsonaro teve uma conversa com mulheres e jovens da igreja, duas parcelas do eleitorado em que ele precisa melhorar o seu desempenho.

A pesquisa Datafolha, divulgada nessa quinta-feira (26), apontou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), líder nas pesquisas eleitorais, tem 49% dos votos entre as mulheres, contra 23% de Bolsonaro.

Entre os jovens de 16 a 24 anos, Lula lidera com 58% contra 21% de Bolsonaro.

