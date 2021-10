Bolsonaro ignora os apelos dos cientistas brasileiros e confirma retirada de recursos da Ciência

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Um ofício do ministro da Economia, Paulo Guedes, descumpriu um acordo que, por meio do Projeto de Lei 16 (PLN16), permitiria o Ministério da Ciência e Tecnologia receber uma parcela de dinheiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT). Mas a aprovação do PLN 16 retirou R$ 600 milhões da Ciência que foram para outros ministérios. Foi o que apontou um texto de Soraya Smaili, professora de farmacologia da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), e coordenadora do Centro SoU_Ciência. A análise foi publicada no blog do Fausto Macedo.

Dos R$ 600 milhões desviados para outras finalidades, R$ 200 milhões seriam destinados ao CNPq, para ajudar mais de 30 mil beneficiários entre bolsistas e pesquisadores na realização de suas pesquisas por meio do tradicional Edital Universal do CNPq.

Cerca de R$ 330 milhões seriam conduzidos aos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCT), e a outros sistemas como Pronem, Pronex, onde estão os grupos mais consolidados e produtivos da pesquisa nacional.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE