Bolsonaro ignora queimadas no Pantanal e diz que preservação ambiental no Brasil 'está de parabéns'

"O Brasil está de parabéns pela maneira como preserva o seu meio ambiente", disse Jair Bolsonaro nesta quinta-feira (17). Segundo dados do Inpe, as queimadas no Pantanal cresceram 208% neste ano e a área queimada alcança cerca de 19% do bioma

247 - Em meio às críticas internas e externas decorrentes do aumento recorde das queimadas no Pantanal, Jair Bolsonaro afirmou, nesta quinta-feira (17), que “o Brasil está de parabéns” no que diz respeito à preservação ambiental.

“O Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente e, não entendo como, é o país que mais sofre ataques no tocante ao seu meio ambiente. O Brasil está de parabéns pela maneira como preserva o seu meio ambiente”, disse Bolsonaro durante um evento de inauguração de uma usina fotovoltaica no interior da Paraíba.

Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), as queimadas no Pantanal cresceram 208% entre de 1 de janeiro e 16 de setembro deste ano sobre o mesmo período de 2019. A área queimada, de acordo com o Ibama, chega a 2,9 milhões de hectares, correspondendo a cerca de 19% do bioma. Na Amazônia, as queimadas cresceram 12%.

