Bolsonaro inclui policiais e militares presos em indulto de Natal

Texto, elaborado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, segue o mesmo padrão do que foi assinado por jair Bolsonaro ao conceder o indulto natalino no ano passado edit

247 - O decreto presidencial que trata do indulto de Natal deste ano deverá beneficiar policiais e militares condenados por crimes culposos durante o exercício profissional. O texto, elaborado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, segue o mesmo padrão do perdão assinado no ano passado por Jair Bolsonaro. Os militares e policiais são uma das bases de apoio de atual governo.

Segundo reportagem do UOL, a proposta do decreto foi encaminhada à Presidência nesta quarta-feira (23) e poderá sofrer alterações antes de sua publicação no Diário Oficial da União. O indulto também deverá beneficiar os condenados com problemas graves de saúde adquiridos durante o cárcere, como tetraplegia, paraplegia, cegueira, câncer e AIDS em estágio terminal, desde que o quadro seja comprovado por laudo médico oficial.

O conhecimento liberta. Saiba mais