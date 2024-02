Bolsonaro inventa desculpa inacreditável para explicar transferência de R$ 800 mil aos EUA antes da tentativa de golpe

Ex-ocupante do Palácio do Planalto é alvo da PF por conta da transferência suspeita aos EUA às vésperas da invasão bolsonarista aos Três Poderes edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Jair Bolsonaro inventou uma desculpa para tentar explicar o motivo de ter transferido R$ 800 mil para um banco nos Estados Unidos após a vitória do presidente Lula nas eleições de 2022. Segundo a investigação da Polícia Federal (PF), o ex-ocupante do Palácio do Planalto aguardaria o resultado da tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023, quando bolsonaristas invadiram as sedes dos Três Poderes, em Brasília.

A desculpa inventada por Bolsonaro é uma suposta 'incerteza' sobre o cenário econômico com a eleição de Lula, informa a jornalista Roseann Kennedy, do jornal O Estado de S. Paulo.

continua após o anúncio

“Eu mandei o dinheiro acreditando na derrocada completa da poupança no Brasil”, afirmou numa rápida conversa por telefone com a jornalista. Ele disse, ainda, que “muita gente mandou dinheiro para fora após as eleições”.

Enquanto isso, a PF afirma que a intenção por trás da transferência seria garantir que Bolsonaro permanecesse nos EUA enquanto a tentativa de golpe de Estado se desenrolava no Brasil e, em caso de necessidade, possibilitar sua mudança para o exterior para evitar um eventual inquérito no país.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: