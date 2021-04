Bolsonaro ironiza CPI da Covid: 'vai ser carnaval fora de época?'

247 - Jair Bolsonaro ironizou a CPI da Covid, instalada pelo Senado nesta terça-feira (27) para investigar a atuação do governo federal no enfrentamento à pandemia de Covid-19. “A CPI vai chamar (governadores e prefeitos) ou vai querer fazer Carnaval fora de época?”, questionou Bolsonaro de acordo com reportagem do jornal O Globo.

“Aqueles que estão com essa intenção...Lá tem gente bem intencionada, gente que...Não é que me defende, está falando a verdade. Mas tem um outro lá que quer fazer uma onda só”, emendou em seguida.

Ele também questionou a possibilidade da sua conduta ser investigada pelo colegiado e voltou a defender o uso de medicamentos sem eficácia científica comprovada no tratamento da Covid-19.

“A CPI vai investigar o que? Eu dei dinheiro para os caras. O total foi mais de 700 bilhões de reais, (com) auxílio emergencial no meio. Muitos roubaram dinheiro, desviaram. Agora vem uma CPI para investigar conduta minha? “Se ele foi favorável à cloroquina ou não...Se eu tiver um novo vírus, eu vou tomar de novo. Me safei em menos de 24h, assim como milhões de pessoas”, afirmou.

